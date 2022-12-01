“غرفة التجارة طرابلس” تُنظم لقاء بين رجال الأعمال في مجال النفط والغاز بغرفتي التجارة بطرابلس وصفاقس

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس يوم أمس الأربعاء، لقاء عمل بين وفد من رجال الأعمال بغرفة التجارة والصناعة صفاقس العاملين في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة تراسه الكاتب العام لغرفة صفاقس توفيق حشيشة، وبين نظرائهم بغرفة التجارة والصناعة طرابلس بشعبة النفط والغاز ، بحضور رئيس شعبة النفط والغاز والطاقات المتجددة بالغرفة عبد الرحمن الترهوني، والملحق التجاري بسفارة الجمهورية التونسية لدى ليبيا عبد الرزاق المؤدب .

حيث استهدف اللقاء تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين في كافة المجالات والتي من بينها مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، وتبادل المعلومات حولها، وعقد شراكة تستهدف مشاريع متنوعة تخدم اقتصاد البلدين.

كما أكد المجتمعون على ضرورة العمل على تعزيز أطر التعاون، من خلال إسهامات الغرفتين في تذليل المختنقات والعقبات القانونية التي تعترض التعاون الفعال والشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين، والتي من بينها انعدام المرونة في انسياب السلع، والضرائب المفروضة عليها، والتعقيدات المصرفية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على المزيد من التواصل فيما بينهما خلال فعاليات معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة الذي ستنطلق فعالياته يوم السبت المقبل بمعرض طرابلس الدولي بمشاركة مايزيد عن 30 مؤسسة تونسية تعمل في مجال الاستشارات والصناعة والخدمات اللوجستية لقطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة .

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