قفل 3 مصانع دقيق في منطقتي قصر الأخيار وزليتن 

طرابلس 01 ديسمبر 2022 (وال) – قامت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بناءً على تعليمات وكيل النيابة بنيابة النظام العام الجزئية بالخمس، بتأمين أعمال النيابة بقفل ثلاث صانع دقيق في منطقتي قصر الأخيار وزليتن، تستخدم مادة برومات البوتاسيوم “المسرطنة” في تركيبة الدقيق.

و تم خلال هذه العملية ضبط 8 أشخاص لاتهامهم بصنع وبيع مادة غذائية مغشوشة، وهي مخالفة للمواصفات القياسية وتشكل خطر على الصحة العامة. (وال _ طرابلس)

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