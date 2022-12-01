وصول معدات وقطع غيار لمطار معيتيقة لصيانة وحدات التوليد بمحطة شمال بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول عشر شحنات جديدة من المعدات إلى مطار معيتيقة الدولي التي تشمل قطع غيار وملحقات ، خاصة بصيانة وحدات التوليد بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة .
وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه هي الشحنة الثانية ، حيث سبقتها ثمانية عشر شحنة جاءت من شركة سيمنس الألمانية ، بإشراف ومتابعة إدارة التصريح الجمركي للشركة .
وبحسب إدارة الشركة فإن هذه الأعمال تأتي من أجل دعم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، من خلال إجراء العمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج للاستعداد للذروة الشتوية.
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