خاص: نائب رئيس مجلس المنافسة ومسؤول بالديوان يكشف لصدى عن الفساد المالي الذي ارتكبه سلامة الغويل لمصلحته الشخصية

صرح نائب رئيس مجلس المنافسة والمسؤول في ديوان المحاسبة علي المحجوب لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس حيث قال أن الإشكاليات التي ارتكبها رئيس المجلس المنافسة سلامة الغويل تتعلق بإجراء تكليفات مؤقتة لمجموعة محسوبة عليه سواء ينتمون لقبيلته أو حزبه السياسي وصرف لهم مكافأت وهم يعملون في جهات أخرى أيضاً .

وأضاف المحجوب لصدى الاقتصادية أن الغويل شكل لجنة لإعداد الملاك وأحال مقترح وتم اعتماده بعدد 1505 موظف بدون عرض على أعضاء المجلس أيضاً ، ورغم إقامته شبه الدائمة في جمهورية مصر بعد أن اعتزل العمل مع حكومة الوحدة الوطنية وعمل على مقترح ترأس حكومة بديلة قام خلال ذلك بزيارات لعدة دول وحاول أن يمررها على أنها مهام وأصدر قرار تكليف لنفسه بالسفر لتلك الدول فى محاولة لتحميل المجلس بنفقات ومصاريف ليس لها علاقة بالمجلس مع استفراده بإصدار قرارات دون الرجوع لأعضاء المجلس .

وأكد من جانبه أن القضية لم تحال إلى النائب العام حيث

أحيلت الشكوى للجهة التى يتبعها المجلس وهي رئاسة الوزراء ولها أن تتخذ هي إجراء أو تحيلها إن أرادت ولكن هي إختارت اعادة تشكيل المجلس .

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