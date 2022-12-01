نصية: الجدول الموحد سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن قانون المرتبات الموحد سيدخل حيز التنفيذ يناير القادم 2023، وأن كافة الإجراءات والزيادات المالية التي أقرتها الحكومة تعتبر ملغاة .
وأضاف نصية لتطبيق بكم الإخباري أن المجلس أقر رفع قيمة ضريبة الدخل بتنفيذ جدول المرتبات الموحد، معتبراً أن بند المرتبات يشكل نحو 65% من الإيرادات النفطي، مطالباً بضرورة معالجة تضخم القطاع العام بتفعيل الازدواج الوظيفي بين الجهات الممولة من الخزانة العامة والشركات التي تمول من إيراداتها.
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