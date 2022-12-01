خاص.. ليبيا تترأس الدورة 14 للمجلس الوزاري العربي للمياه لأول مرة

صرح مدير مكتب الإعلام والتوعية والناطق الرسمي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي ليبيا لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص مشاركة دولة ليبيا في الدورة 14 للمجلس الوزاري العربي للمياه ،حيث قال: قامت دولة ليبيا ولأول مرة بترأس الدورة 14 للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي انعقد برئاسة وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية “طارق ابوفليقة” .

حيث ناقش المجلس في دورته الجديدة 26 موضوعًا تتناول فيه مختلف جوانب العمل العربي المشترك فيما يتعلق بالمياه وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه والتحضير العربي للمنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا 2023 والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة ، والمبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.

وكذلك يتضمن جدول الأعمال بندا حول ممارسات سلطة الاحتلال الاسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والاراضي الفلسطينية المحتلة; ومناقشة سبل تطوير قطاع المياه في فلسطين ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات; إلى جانب بحث إمكانية مشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود والمنشئات الهيدروليكية في مشاريع المياه في الدول العربية وبالطاقة المتاحة.

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