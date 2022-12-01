الادخار يبحث الاستفادة من الاراضي المعتدي عليها في مبادرة الإسكان الشبابي

أكد مصدر مسؤول بمصرف الإدخار والاستثمار العقاري حصر الآراضي العامة المملوكة للدولة والتي تم الأعتداء عليها فيما سبق لامكانية الاستفادة منها في مبادرة الإسكان للشبابي.

وأضاف المصدر لتطبيق بكم الاخباري بأن الشركات المتعاقدة على تنفيذ الوحدات السكنية التابعة للمصرف والتي توقفت عن العمل منذ العام 2011 ستباشر استكمال الإنجاز العام القادم 2023.

وكان رئيس اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي قد أعلن شهر سبتمبر الماضي أن المرحلة الأولى ستشمل 18 ألف قرض وما يقارب عدد 21 ألف قطعة أرض استكملت إجراءاتها.