الحكومة تؤكد سداد ديون ليبيا في تونس والمقدرة ب250 مليون دولار نهاية العام الجاري

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس 2022.12.1، سداد وتسوية الديون المستحقة للدولة التونسية بقيمة 250 مليون دولار ،قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح الدبيبة خلال اجتماع عقده اليوم مع الاتحاد العام للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس، أن ديون المصحات الخاصة تبلغ 85 مليون دولار، والطيران المدني 30 مليون دولار، والكهرباء حوالي 85 مليون دولار، سيتم سدادها بالكامل، إضافة لمنح طائرات الخطوط الجوية التونسية الإذن في تعبئة الوقود الليبي بالسعر المدعوم من الدولة، وذلك بحضور عدد من وزارئه ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الليبي وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية للمشروعات.