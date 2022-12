بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس بمقر محكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية خلال اجتماع مع رئيس المحكمة “نجيب القطاري” مدى إمكانية الاستفادة من اختصاصات الجهازين في المشروعات البحثية، والأنشطة الرقابية وتوظيف الخبرات المتبادلة في مجال التدريب وتبادل المعلومات و اعداد أدلة العمل و دعم العمل الرقابي بمختلف مجالاته .

حيث ناقش الطرفين في الاجتماع تقديم الاستشارات وإقامة الندوات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة، ودعم الفرق الفنية ولجان المراجعة الليبية في الساحة التونسية بالاستشارات والمعلومات و أدلة العمل اللازمة، التي من شأنها الزيادة في فاعلية المهام الرقابية على المؤسسات الليبية في دولة تونس .

وتم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم مشترك بين الجهازين تشمل ما تم بحثه خلال اللقاء.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع الخدمي ومدير الإدارة العامة للرقابة على العقود، وعدد من المسؤولين بمحكمة الحسابات التونسية.

The post “شكشك” يتفق مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهازين appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا