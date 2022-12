“الكبير”: الظروف السياسية والاقتصادية السائدة تجعل من الصعب على المصرف المركزي إعادة النظر في سعر الصرف

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الخميس إن إنتاج ليبيا من النفط الخام يجب أن يكون 1.4 مليون برميل يوميًا على الأقل إذا أردنا إحداث تحول في الاقتصاد الليبي.

وأكد” الكبير” إن المصرف المركزي يدعم جهود الحكومة لزيادة الإنتاج تضامنا مع المجتمع الدولي ولسد النقص في إمدادات الطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط تلقت حوالي 1.7 مليار دولار هذا العام لمشروعات تنموية غير محددة، مشيرا إلى أن زيادة دخل النفط سيسمح لليبيا بتوسيع مشروعات التنمية والبنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

وكشف محافظ مصرف ليبيا المركزي أن الدين العام الليبي الحالي دون تغيير عند حوالي 155 مليار دينار، لافتا إلى إن هناك بعض الليبيين يطالبون بسياسات تقوية الدينار مقابل الدولار الأمريكي وخفض أسعار الواردات حيث أن الظروف السياسية والاقتصادية السائدة تجعل من الصعب على البنك المركزي إعادة النظر في سعر الصرف، خاصة في ظل تهديدات بوقف إنتاج النفط وتصديره.

