رفع القيود أمام المستثمرين بين البلدين وغيرها من مواضيع .. محور اجتماع الرعيض والدبيبة مع الجانب التونسي

إلتقى رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض”، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” وعدد من الوزراء والوكلاء بتونس، بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية التونسية ورجال الأعمال بتونس.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة إمكانية العمل على دعم القطاع الخاص في البلدين، وفرص تطوير وتدعيم التعاون الاقتصادي بينهما بشكل عام، عبر تنشيط الخطوط الجوية والبحرية والبرية التي تنساب من خلالها السلع والبضائع والخدمات، ورفع كافة القيود الإدارية التي تعرقل حركتها، وتسهيل حركة رؤوس الأموال وملكية العقارات التجارية والزراعية والصناعية المصنفة ضمن مشروعات الاستثمار المدعومة.

وأوضح رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن بين ليبيا وتونس أكثر من 71 اتفاقية، وأن العلاقات بين البلدين الشقيقين عريقة وعميقة، وأكد على ضرورة رفع كل القيود أمام المستثمرين بالبلدين، ودعا البنوك المركزية في البلدين والبنوك التونسية والليبية إلى إقرار خطوط تمويل الاستثمارات الليبية في تونس، والاستثمارات التونسية في ليبيا.

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