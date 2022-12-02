نوفا: كتي يقول: ليبيا تنسق مع إيطاليا لوضع إستراتيجية بشأن قضية الهجرة

قال وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية عمر كتي من خلال مقابلته مع وكالة نوفا الإيطالية أن بلاده لن تكون شرطي أوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية .

وأضاف كتي في تصريح لوكالة نوفا أن ليبيا لن تكون شرطي أوروبا لوقف موجات الهجرة وإنها تنسق مع إيطاليا لوضع استراتيجية متوسطية بشأن قضية الهجرة من خلال آليات واضحة .

وأشار كتي إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية معقد وله العديد من الجوانب ويتطلب دراسة ومشاركة من جميع البلدان وبالنسبة لنا إنها مسألة أمن قومي .

وتابع بالقول أنه حتى قبل عام 2011 كان موقفنا دائمًا يتمثل في تنمية بلدان المنشأ أي دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وخلق فرص عمل بمشاريع تمولها الوجهة البلدان من قبل الدول الأوروبية دون وضع المهاجرين في بلدان العبور .

وأضاف أن ليبيا تعتبر نفسها لجميع المقاصد والأغراض أمة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا ، حتى لو أصبحت في كثير من الأحيان بلد المقصد .

وأوضح كتي أنه يجب على الدول أن تتعاون بقوة لوضع حد لتدفقات الهجرة غير الشرعية ولكن بعيدًا عن الانتهازية لأن هذا الملف حساس وعرضة للفساد والأفعال غير المشروعة من قبل بعض الدول كما أن هناك تنسيق جار مع إيطاليا لوضع استراتيجية متوسطية حول قضية الهجرة .

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