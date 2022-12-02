خاص.. مكتب التحري بمكافحة الفساد يكشف سرقة أكثر من مليون ونصف دينار بمصرف الجمهورية

أفاد مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقبض على مدير مصرف الجمهورية فرع الرقدالين وبعض موظفي المصرف، وذلك بعد إثبات النائب العام استيلائهم على مبلغ مليون ونصف دينار ليبي وإعادة تدويرها بالمصرف.

وأوضح المصدر أن عناصر مكتب التحري والمعلومات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تمكنوا من اكتشاف وإثبات هذه السرقة وإحالة المتورطين إلى مكتب النائب العام.

وأشار المصدر إلى أن موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعملون لمكافحة جرائم الفساد رغم عدم صرف مرتباتهم منذ أكثر من عام .

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