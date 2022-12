بعد 11 عاما شركات النفط البريطانية تعود إلى ليبيا

بعد مرور 11 عاما على سقوط القذافي، تعود شركات النفط البريطانية بريتيش بتروليوم وشل إلى ليبيا بعد ما يزيد عن عقد من الزمن.

وقد وافقت المؤسسة الوطنية للنفط الشهر الماضي، على استئناف شركة بريتيش بتروليوم التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه طالما سعى مسؤولون بريطانيون إلى الاستفادة من النفط في ليبيا، التي تحتوي على أكبر الموارد النفطية في أفريقيا والتي تقدر بـ 48 مليار برميل.

وتعتبر شركة بريتيش بتروليوم من بين شركات النفط والغاز الأجنبية القليلة التي لديها تراخيص للتنقيب والإنتاج في ليبيا، فقد تم تأميم أصولها من قبل معمر القذافي بعد فترة وجيزة من تقلده الحكم عام 1969، وقد مثل ذلك حينها تحديا لبريطانيا.

فعقب سنوات من التوترات بين البلدين، التقى رئيس الوزراء توني بلير معمر القذافي عام 2004 متى تم إبرام ما يسمى بـ “صفقة في الصحراء” والتي تضمنت اتفاقية استكشاف وإنتاج بقيمة 900 مليون دولار بين شركة بريتيش بتروليوم والمؤسسة الوطنية للنفط. بعد ذلك عادت شركة بريتيش بتروليوم إلى البلاد عام 2007 لكن أجهضت عملياتها جراء ثورة فبراير.

ويذكر أنه عام 2018 وقعت شركة بريتيش بتروليوم على مذكرة تفاهم مع الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية لاستئناف عمليات التنقيب. وقد أشاد الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم بوب دادلي حينها بالاتفاق كخطوة نحو العودة إلى العمل في ليبيا، خصوصا وأن مشروع BP-ENI هو عبارة عن استثمار بقيمة 8 مليارات دولار للتنقيب عن النفط والغاز في حوضي غدامس البري وسرت البحري.

في سياق متصل أعلنت الشركة في وثيقة سرية، أن شركة النفط البريطانية شال تستعد بدورها للعودة كلاعب رئيسي في ليبيا. فبعد تعليق عملياتها في ليبيا عام 2012، تخطط شركة شال الآن للتنقيب عن حقول نفط وغاز جديدة في عدة مناطق.

كما حصلت شركة بتروفاك البريطانية التي تقدم خدمات هندسية لعمليات النفط على عقد بقيمة 100 مليون دولار، للمساعدة على تطوير حقل نفط يعرف باسم إيراوين ويقع في أقصى جنوب غرب ليبيا.

وتبعا للصحف البريطانية يستعد فرع الوطنية للنفط في لندن والذي تم إنشاءه في أوائل عام 2021، إلى منح عقود استشارات وإدارة أصول بقيمة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات القادمة لشركات بريطانية.

