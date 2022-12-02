بلدي سرت يناقش تفعيل الأسواق العامة والاستفادة من الإيراد المحلي

عقد المجلس البلدي سرت اجتماعا امس االخميس 2022.12.1، برئاسة عميد البلدية مختار المعداني ، لمناقشة الشكاوي المقدمة من المواطنين في القطاع الصحي، وكذلك إعادة تنظيم و توطين مشاريع استثمارية جديدة في المدينة، وكيفية دعم لجنة حصر وتنظيم العمالة الوافدة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توطين عدد 6 مدارس جديدة في محلات الزعفران، الغربيات القرضابية، الجزيرة ،خليج سرت سرت المركز ،إضافة لمناقشة ملف الاقتصاد وتفعيل الأسواق العامة المفتوحة كالخضروات والمواشي و والسيارات ، والاستفادة من الإيراد المحلي .