اعتماد لوائح قانون الاتصالات والذي يسمح بمنح تراخيص الخدمات الرقمية

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الخميس 2022.12.1 ، اللوائح التنفيذية لقانون الاتصالات رقم 22 والذي يسمح للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بمنح التراخيص الخاصة بالخدمات الرقمية .

وأوضحت في بيان لها أن القانون سيسمح بمنح التراخيص الخاصة بالخدمات الرقمية المتطورة التي بدورها ستدعم موارد الدولة في مجال الاتصالات

وأضافت الهيئة أن هذه اللوائح التي يصل عددها إلى 11 لائحة، المعتمدة في القرار رقم ( 985) لسنة 2022م ستعمل على تشجيع ودعم المنافسة في سوق الاتصالات مما يعود على المواطن بجودة خدمات أفضل وتسعيرة أكثر عدالة.