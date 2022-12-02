غرفتي التجارة والصناعة بطرابلس وصفاقس يناقشان تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في قطاع النفط والغاز

عقدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أول أمس الأربعاء 2022.11.30، اجتماعا مع الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة صفاقس توفيق حشيشة، والملحق الاقتصادي لسفارة تونس لدى ليبيا عبدالرزاق المؤذب، وعدد من أصحاب الأعمال والشركات بقطاع النفط والغاز، لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والشركات بالقطاع في كلا البلدين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وتنفيذ اتفاقية التوأمة المبرمة بين الجانبين ودعم منتسبي الغرف وتقديم التسهيلات اللازمة بالمعاملات المالية وحركة تنقل أصحاب الأعمال عبر المنافذ الحدودية.