الصحة الحيوانية: مرض الوادي المتصدع لا يهدد الثروة الحيوانية في ليبيا

قال مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية فيصل عباس أن مرض الوادي المتصدع لم يسبب تهديد للثروة الحيوانية في ليبيا، مبينا بأن أغلب الحالات المبلغ عنها فردية لمواشي موردة في الغالب من الخارج.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري بأن عدد الأبل في ليبيا يصل إلى 14 الف رأس، في حين لا يتجاوز عدد الأبقار 50 ألف رأس، وحوالي 6 مليون رأس من الاغنام.

وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية الصحة الحيوانية قد حذر من تسرب أمراض عبر المواشي المهربة ، رغم إيجابية نتائج تقييم مرض حمى الوادي المتصدع في بعض المناطق.