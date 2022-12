شركة “إيني” تعلن عن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا وتشير إلى مشاريع جديدة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي عن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ديسكالزي على هامش النسخة الثامنة من منتدى حوارات المتوسط السنوي.

وأشار ديسكالزي إلى أن إيني تناقش مع المؤسسة الوطنية للنفط حاليا مشاريع جديدة، مشيرا إلى أن الإنتاج مستقر في الوقت الحالي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية عن أمله في أن تتمكن إيني من بدء مشاريع جديدة في ليبيا.

وكانت إيني أكدت في أغسطس الماضي استعدادها لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز، وكذلك النشاط الاستكشافي والاستفادة من التسهيلات والمعدات الموجودة في تلبية الطلب على الغاز في السوق المحلي والأوروبي.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الفترة الماضية إن شركة إيني والمؤسسة ستضخان استثمارات مشتركة بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل إنتاج الغاز غرب ليبيا.

وتعد شركة إيني الإيطالية من كبرى الشركات العاملة في مجال النفط والغاز، وقد دخلت إلى ليبيا عام 1959 ضمن مشاريع شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية + المؤسسة الوطنية للنفط

