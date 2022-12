إيني تُعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي اكتشاف عن كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا.

وأدلى ديسكالزي بهذه التصريحات على هامش النسخة الثامنة من ملتقى حوارات المتوسط السنوي، الذي انطلقت فعالياته اليوم الجمعة رسميًا فعالياته في روما.

وتابع ديسكالزي أنّ إيني اكتشفت كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، وأنّها تناقش حاليًا مشاريع جديدة، مشيرا إلى أنّ الوضع الانتاج في الوقت الحالي مستقر.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي عن آمله في أن تتمكن إيني من بدء مشاريع جديدة في ليبيا.

