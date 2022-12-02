وصول قطع غيار لوحدات التوليد بمحطة كهرباء مصراتة موردة من شركة سيمنس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة 2022.12.2، وصول معدات وقطع غيار وحدات التوليد الخاصة بمحطة مصراتة الموردة من شركة سيمنس الألمانية ،عبر ميناء طرابلس البحري، والتي دخلت العمرة الجسيمة حسب الجدول الزمني المحدد لها بعد أن كانت متوقفة عن العمل مدة طويلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها أستلمت عمود مولد الوحدة الغازية الأولى، بمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة ،وهي تحت العمرة الجسيمة والتي ستدخل على الشبكة الكهربائية خلال الأيام القليلة القادمة.