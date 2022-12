“الشويش”: مصرف الجمهورية يسعى إلى تطوير منظومته حتى تتسهل العمليات المصرفية للزبائن من كل مدن ليبيا

قال مدير إدارة التسويق بمصرف الجمهورية “فوزي الشويش” في تصريح خاص لتبادل اليوم السبت خلال المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، بإن مصرف الجمهورية يسعى إلى تطوير منظومته مع خدمات الكترونية إضافية حتى تتسهل العمليات المصرفية للزبائن من كل مدن ليبيا.

وأوضح “الشويش” بأنه بإمكان الزبون يقتني سلعته عبر الهاتف الذي يعتبر تكنولوجيا متطورة مثل مانرى في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى ضرورة الانتقال من البنك التقليدي إلى البنك الاكتروني لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية الاخرى لتقديم الخدمات في وقتها لكل الزبائن المصارف.

وأضاف “الشويش” بأنه بضرورة على المصرف أن يقدم الخدمات الاكترونية للزبائن دون السعى وراها وقدومه إلى المصرف، حيث يحدث قدوم الزبون إلى المصرف في حالة عدم استكمال بياناته أو مستندات ناقصة، أما في حالة كان حساب الزبون إجراءاته كامله يستطيع أن يتحصل على كل شي من خلال الهاتف.

