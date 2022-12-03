تراجع سعر الدولار وارتفاع اليورو والذهب مقابل الدينار مساء اليوم السبت

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 3 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار في البنك المركزي 🏦

4.8781 د.ل

▪️الدولار 🇺🇲

5.1000 بيع في زليتن

5.0975 بيع في طرابلس

5.1000 بيع في بنغازي

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇺🇲

+5.50 ~6.00 قروش على سعر الكاش

▪️اليورو 🇪🇺

5.3400 د.ل

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

9.00 ~10.50 قروش على سعر الكاش

▪️الدينار التونسي 🇹🇳

1000 د.ل =630 د.ت

▪️الذهب_ Gold

🔵 آونصة الذهب :

1796.76 $

🔵 كسر ذهب :

عيار 18 ب217.50 دينار

21 ب253.75 دينار

22 ب265.83 دينار

24 ب290.00 دينار

ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2030 دينار

🔵 ذهب جديد :

عيار 18 ب290 دينار

عيار 21 ب320 دينار

🔵 ذهب مستعمل :

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

عيار 21 من 280 دينار وحتى 300 دينار

🔵 فضة كسر

من 2.10 ~2.50 دينار

فضة جديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار

⚠️وجود فارق في السعر من تاجر لآخر؛ وارد ✅