عمّال حقلي النافورة والسرير يطالبون بصرف فروقاتهم المالية عن الأشهر السابقة

قال رئيس نقابة مستخدمي حقل السرير النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط عبدالمهيمن الحاسي أن مستخدمي حقلي النافورة والسرير النفطي والعاملين بمصفأة السرير يطالبون بصرف فروقات 67% عن الأشهر السابقة، وصرف العلاوة الحقلية أسوة بباقي الشركات النفطية،.

وأضاف لتطبيق بكم الاخباري أغلب المميزات المقررة للمستخدمين متوقفة منذ العام 2018، والتي أهمها الاشتراكات التأمينية ، وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أغسطس الماضي تنفيذ الزيادة في مرتبات العاملين بالقطاع النفطي بنسبة 67%.