اقتصاد

عمّال حقلي النافورة والسرير يطالبون بصرف فروقاتهم المالية عن الأشهر السابقة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

قال رئيس نقابة مستخدمي حقل السرير النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط عبدالمهيمن الحاسي أن مستخدمي حقلي النافورة والسرير النفطي والعاملين بمصفأة السرير يطالبون بصرف فروقات 67% عن الأشهر السابقة، وصرف العلاوة الحقلية أسوة بباقي الشركات النفطية،.

وأضاف لتطبيق بكم الاخباري أغلب المميزات المقررة للمستخدمين متوقفة منذ العام 2018، والتي أهمها الاشتراكات التأمينية ، وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أغسطس الماضي تنفيذ الزيادة في مرتبات العاملين بالقطاع النفطي بنسبة 67%.

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