ناقش وزير النفط والغاز “محمد عون” اليوم السبت، خلال الاجتماع 185 للمجلس الوزاري لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط أوبك عبر تقنية الزوم، مقترح ميزانية السنة القادمة 2023 وتحديث خطة اوبك الاستراتيجية طويلة المدى وتكليف الرئيس والرئيس البديل للمجلس الوزاري حسب ميثاق أوبك وكذلك الرئيس لمجلس المحافظين الرئيس البديل.

وأوضح “عون” خلال كلمته بالاجتماع بأنه سيكون محافظ ليبيا لدى “الاوبك” المهندس “مصطفى بن عيسى”هو الرئيس البديل لمجلس المحافظين حسب ميثاق أوبك .

حيث تطرق الاجتماع إلى العديد من التقارير والمواضيع حسب جدول الاعمال، كما تم الاتفاق علي تحديد موعد الاجتماع القادم والذي يضم وزراء “أوبك” ومن خارج “أوبك”.

The post “عون” يناقش مقترح ميزانية منظمة أوبك للعام 2023 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا