المركز الوطني للصحة الحيوانية يُحذّر من تسّرب أمراض عبر المواشي المهربة إلى ليبيا

طرابلس 02 ديسمبر 2022 (وال)- قال مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية فيصل عباس، إن مرض الوادي المتصدع لم يسبب تهديد للثروة الحيوانية في ليبيا، مبينًا بأن أغلب الحالات المبلغ عنها فردية لمواشي موردة في الغالب من الخارج.

وأضاف عباس – في تصريحات صحفية – بأن عدد الأبل في ليبيا يصل إلى 14 ألف رأس، في حين لا يتجاوز عدد الأبقار 50 ألف رأس، وحوالي 6 مليون رأس من الأغنام.

وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية الصحة الحيوانية، قد حذر من تسرب أمراض عبر المواشي المهربة، رُغم إيجابية نتائج تقييم مرض حمى الوادي المتصدع في بعض المناطق.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة الدولية قد نظمت اليومين الماضيين لقاء عمل لعرض التجربة الدولية في تقييم وإحتواء حمى الوادي المتصدع في أفريقيا وتأثر الإبل بالمرض.

وشارك في فعّاليات هذا اللقاء الذي أقيم إفتراضيًا خبراء من مختبر تيرامو ومنظمة الصحة الحيوانية الدولية، حيث تم عرض اللقاء في قاعة الاجتماعات بمركز الصحة الحيوانية لنقل المعرفة والخبرة لكوادر المركز في هذا الجانب. (وال)

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