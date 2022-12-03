افتتاح فعاليات المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال بطرابلس

افتتح في العاصمة طرابلس اليوم السبت 2022.12.3، فعاليات المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال برعاية مصرف ليبيا المركزي ومصرف الجمهورية ، وبمشاركة جل المصارف التجارية الليبية، بحضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، وعدد من مديري المصارف التجارية، وعدد من المهتمين بالقطاع المصرفي والمالي .

وأكد وزير المالية بأن ليبيا قطعت شوطا كبيراً في سبيل التحول نحو الرقمنة المالية، لأجل التطوير وتحسين مستوى الأداء لمواكبة العالم في التطور المالي .

ويهدف المنتدى والذي يستمر لمدة يومين إلى الرفع من مستوي الخدمات المصرفية وكذلك جودتها وتحسينها لراحة المواطنين.