مراسل (وال) : آلاف السيارات المستوردة تعبر الواحات يوميًا إلى السوق الأفريقية

الواحات 03 ديسمبر 2022 (وال) – تعبر مدن الواحات ( جالو – اوجلة – اجخرة ) عشرات الشاحنات التي تنقل آلاف السيارات القادمة من أوروبا إلى السواحل الليبية وتصديرها مباشرة إلى أسواق وسط أفريقيا حسب مصادر محلية لمراسل وكالة الأنباء الليبية.

وأفاد عدد من المواطنين من مدن ( جالو واوجلة واجخرة ) بأن هذه القوافل من الشاحنات المتجهة لدول الجوار الأفريقي، والمحملة بأوزان ثقيلة تسببت في إتلاف الطريق المتهالكة أصلا، وتستنزف كميات من الوقود، عدا ما تسببه من حوادث المرور المتكررة.

وأكد شهود عيان لمراسل (وال) أن هذه السيارات المستعملة والموردة من أوروبا وآسيا عبر الموانئ الليبية، يتم نقلها مباشرة إلى دول أفريقيا بدون أية ضوابط أو رقابة.

وأشار مراسل (وال) نقلا عن مصادر محلية إلى أن المجالس البلدية طالبت في السابق بإنشاء مناطق تجارة حرة ومنافذ جمركية تعود بمردود اقتصادي كبير للمجتمع الليبي بدلا من العشوائية في الاقتصاد المتنقل. (وال)

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