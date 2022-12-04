الحكومة تصدر منشوراً لتوفير خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت 2022.12.3، في منشور يحمل الرقم (14) جميع الجهات الخاصة والعامة عند تصميمها لمخططات البناء والتطوير ،مراعاة الخدمات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل انتقالهم بهذه الجهات من حيث الفضاءات والأرصفة ومواقف السيارات والمصاعد، ودورات المياه،وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل وفق النسب التي نصت عليها التشريعات النافذة .

والزم المنشور وزارة المواصلات بالتنسيق بين مصلحة المطارات وشركات الطيران الناقلة، بتوفير المصاعد والكراسي المتحركة بالمطارات وتخصيصها لذوي الإعاقة وتكليف عاملين خاصين بهم، إضافة لعدم منح تراخيص البناء و أذونات المزاولة للمطاعم والأسواق وغيرها من المرافق التي لا تراعي متطلبات هذه الفئة .