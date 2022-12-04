هبوط للدولار وارتفاع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 04 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 04 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8417 دينار، مسجلاً انخفاضا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0998 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9456 دينار، والدولار الكندي 3.5955 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2599 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2881 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3182 دينار، والدينار التونسي 1.5128 دينار، والدرهم المغربي 0.4588 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: