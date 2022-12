وزارة النفط والغاز: سيكون محافظ ليبيا لدى أوبك مصطفى بن عيسى هو الرئيس البديل لمجلس المحافظين حسب ميثاق أوبك.

شارك وزير النفط والغاز محمد عون في الاجتماع 185 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك عبر تقنية الزوم .

وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي ضم مقترح ميزانية السنة القادمة 2023م وتحديث خطة أوبك الإستراتيجية طويلة المدى وتكليف الرئيس والرئيس البديل للمجلس الوزاري حسب ميثاق أوبك وكذلك الرئيس لمجلس المحافظين الرئيس البديل.

كما بحث كذلك العديد من التقارير والمواضيع حسب جدول الأعمال وتم الاتفاق علي تحديد موعد الاجتماع القادم إلى ما بعد الاجتماع الذي سيعقد غدا والذي يضم وزراء أوبك ومن خارج أوبك.

ووفق البيان، سيكون محافظ ليبيا لدى أوبك المهندس مصطفى عبدالله بن عيسى هو الرئيس البديل لمجلس المحافظين حسب ميثاق أوبك .

ومجلس المحافظين هو عبارة عن مجلس إدارة لمنظمة أوبك والمحافظ هو أحد أعضائه وتكمن مهام المجلس في إدارة شؤون المنظمة ذات الصلة بعملها الداخلي وتنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري (السلطة العليا في المنظمة)، ولكل محافظ صوت واحد، ويجب الحصول على أغلبية بسيطة من أصوات المحافظين الحاضرين في اجتماعات المجلس لإصدار قرارات مجلس المحافظين.

ورئاسة مجلس المحافظين تكون لمدة عام واحد وفقا لمبدأ التناوب الأبجدي ويقوم رئيس مجلس المحافظين بتمثيل المجلس في المؤتمرات والاجتماعات الاستشارية وتأكيد تعيين المحافظين للتمثيل في المجلس.

المصدر: وزارة النفط والغاز + قناة ليبيا الأحرار

The post عون يشارك في اجتماع “أوبك” لمناقشة مقترح ميزانية السنة القادمة 2023م appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار