اقتصاد

وزير النفط يحضر الاجتماع الوزاري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

حضر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، أمس السبت 2022.12.3، الاجتماع 185 للمجلس الوزاري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك عبر تقنية الزووم .

وقد ناقش الاجتماع جدول الأعمال ومن ضمنه مقترح ميزانية السنة القادمة 2023، وتحديث خطة أوبك الاستراتيجية طويلة المدى وتكليف الرئيس والرئيس البديل للمجلس الوزاري حسب ميثاق أوبك وكذلك الرئيس لمجلس المحافظين الرئيس البديل.

كم تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من التقارير والمواضيع حسب جدول الأعمال، وتم الاتفاق علي تحديد موعد للاجتماع القادم .

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