انطلاق فاعليات معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة بطرابلس

انطلقت أمس السبت، بمعرض طرابلس الدولي، فاعليات معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة برعاية وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط.

ويشارك في المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 65 شركة محلية ومن دول عربية وأجنبية منها مصر وتونس والجزائر وفرنسا وإيطاليا واليونان.

ويهدف المعرض إلى إبراز أحدث ما توصلت إليه صناعة النفط والغاز والطاقات المتجددة، وإيجاد فرصة لبحث التبادل التجاري، وتكتيف التعاون بين الشراكات المحلية والعربية والدولية، والتعريف بما وصلت إليه أعمال وبرامج الطاقات المتجددة التي تزخر بالاهتمام والمتابعة ومجال تطورها.