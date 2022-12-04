الدولار يعود للانخفاض أمام الدينار في السوق الرسمية

سجلت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.84 دينار مقابل 4.86 دينار الخميس الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.09 دينار مقابل 5.08 دينار الخميس الماضي، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.94 دينار مقابل 5.88 دينار الخميس الجاي الماضي.

وانخفض سعر الريال السعودي إلى 1.288 دينار، مقابل 1.294 دينار الخميس الماضي، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.32 دينار الخميس الماضي، في حين ارتفع الدينار التونسي إلى 1.51 دينار مقابل 1.5 دينار الخميس الماضي.

وانخفضت الليرة التركية إلى 0.2599 دينار مقابل 0.2612 دينار الخميس الماضي، واليوان الصيني إلى0.686 دينار مقابل 0.688 دينار الخميس الماضي.