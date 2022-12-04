وصول آلاف الأطنان من القمح الصب والذرة والشعير والحاويات لميناء الخمس البحري

وصلت إلى ميناء الخمس البحري ، اليوم الأحد 2022.12.4 ، السفينة ROYAL STAR ،الوكيل الملاحي لشركة زمزم ليبيا ، وعلى متنها 25,900 ألف طن من القمح الصب ، إضافة لوصول السفينة VASSILIS.A ،التابعة لشركة أمواج ليبيا ،وعلى متنها 159 حاوية لسلع مختلفة.

ومن المتوقع أن تصل أيضا إلى أرصفة الميناء، السفينة MEDKON NLS التابعة لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 61 حاوية لبضائع متنوعة ، بالإضافة للسفينة CANOSAYA التابعة لشركة أعالي البحار، وعلى متنها 16,547 ألف طن من الذرة والشعير الصب.