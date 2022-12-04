الفاو تسجل تراجعاً في أسعار الغذاء العالمية للشهر الثامن على التوالي

سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو انخفاض بشكل طفيف في نوفمبر المنصرم مسجلا تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ الارتفاع القياسي في مارس الماضي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية .

وأوضحت المنظمة أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر ، كما ساهم تمديد اتفاق الحبوب بوساطة الأمم المتحدة لتصديرها من أوكرانيا ولمدة 120 يوما أخرى الشهر الماضي في تراجع المخاوف بشأن تعطيل الحرب للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المنظمة أن الانخفاض الطفيف في نوفمبر يعني أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3‎% فقط عن مستواه قبل عام.