اقتصاد

ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الأحد إلى مليون و 210 ألف برميل

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام ، اليوم الأحد 2022.12.4 ، بلغ مليون و 210 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ 944 مليون قدم مكعب، حيث أن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 747 مليون قدم مكعب، و99 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و77مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة ،بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 21 مليون قدم مكعب.

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