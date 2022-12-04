موقع بريطاني: هذا ما ستفعله تركيا في الأشهر الثلاثة المقبلة في ليبيا

ذكر موقع “Grey Dynamocs” البريطاني اليوم الأحد أنه على الرغم من عودة ليبيا ﻹنتاج النفط إلى المستويات السابقة إلا أن لاتزال البلاد تعاني من عدم استقرار سياسي كبير حيث أن لا تزال التوترات والخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها برئاسة رئيس الوزراء الدبيبة وحكومة الاستقرار الوطني برئاسة رئيس الوزراء باشاغا ومن الواضح أن هذه البيئة تهدد بإعادة ليبيا إلى الصراع .

وأكد الموقع البريطاني أن النزاع الداخلي في ليبيا سيستمر في الأشهر الثلاثة المقبلة مما يعيق أي احتمال لإجراء انتخابات .

وأضاف الموقع أنه على الرغم من أن ليبيا تنتج النفط الخام إلى أعلى مستوياتها قبل الغزو الروسي ، فمن المحتمل أن تكون هذه الزيادة غير مستدامة في الأشهر الثلاثة المقبلة .

وأشار الموقع إلى أنه من شبه المؤكد أن تركيا ستستمر في كونها الفاعل المهيمن على قطاع النفط الليبي في الأشهر الثلاثة المقبلة وفقا للموقع .

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