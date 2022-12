“المنفي” يناقش مع السفير الفرنسي المساعي المحلية والدولية للوصول إلى انتخابات

ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الأحد، خلال اجتماع مع سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا “مصطفى المهراج”،مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه.

ومن جانبه أكد “السفير الفرنسي” استمرار جهود فرنسا لتحقيق الاستقرار، لافتاً أنها ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، يوافق على نتائجها كل الأطراف السياسية.

