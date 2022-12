“الضراط” يعتذر عن خطائه بما صرحه عن اتفاق منح المواطنين الليبين تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة

اعتذر مبعوث حكومة الوحدة الوطنية إلى الولايات المتحدة “محمد الضراط” اليوم الاحد عبر حسابه علي تويتر بإنه اخطأ بالابلاغ عن اتفاق منح المواطنين الليبين تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد نفي السفارة الامريكية ماذكره مبعوث الحكومة عن منح التأشيرات للمواطنين الليبين بدون رسوم، مؤكدة بأنه لاتوجد أي تغيرات حالياً بخصوص تأشيرات الولايات المتحدة بالنسبة للمواطنين الليبين.

