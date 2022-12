الكبير وبن قدارة يبحثان تنفيذ ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الجهود المبذولة لدعم المؤسسة للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، فقد تطرق الجانبان خلال لقائهما اليوم بمكتب المحافظ، إلى مناقشة تنفيذ الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة من قبل مجلس الوزراء.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت بلوغ إنتاجها من النفط الخام، مليونا و 210 ألف برميل، فيما بلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

