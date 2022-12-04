اقتصاد

الوطنية للنفط تبحث مع المصرف المركزي تنفيذ الميزانية الإستثنائية والرفع من معدلات الانتاج

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأحد 2022.12.4 مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،دعم المؤسسة للحفاظ على ورفع معدلات الإنتاج الحالية،كما تطرق الجانبان إلى مناقشة تنفيذ الميزانية الاستثنائية المخصصة لمؤسسة النفط من قبل مجلس الوزراء.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية،قد أقرت خلال العام الجاري 2022،الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 34.3 مليار دينار، صُرف منها حتى الأن 17 مليار دينار، وخصص مبلغ 8.5 مليار دينار لمشروعات التنمية للمؤسسة، بحسب مصرف ليبيا المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

موقع بكم

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك