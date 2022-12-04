الوطنية للنفط تبحث مع المصرف المركزي تنفيذ الميزانية الإستثنائية والرفع من معدلات الانتاج

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأحد 2022.12.4 مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،دعم المؤسسة للحفاظ على ورفع معدلات الإنتاج الحالية،كما تطرق الجانبان إلى مناقشة تنفيذ الميزانية الاستثنائية المخصصة لمؤسسة النفط من قبل مجلس الوزراء.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية،قد أقرت خلال العام الجاري 2022،الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 34.3 مليار دينار، صُرف منها حتى الأن 17 مليار دينار، وخصص مبلغ 8.5 مليار دينار لمشروعات التنمية للمؤسسة، بحسب مصرف ليبيا المركزي.