بحث رئيس رئيس مجلس إدارة المؤسسة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير التطورات الاقتصادية في البلاد.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي عُقد في مكتب المحافظ الجهود المبذولة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها.

وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط تطرق الجانبان إلى مناقشة تنفيذ الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط من قبل مجلس الوزراء.

The post «الكبير» و«بن قدارة» يبحثان الميزانية تنفيذ الاستثنائية المخصصة للمؤسسة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا