البريقة توقف توريد إسطوانات الغاز مؤقتاً حتى يتم زيادة سعرها الرسمي

قال مصدر مسؤول بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز إن مشروع توريد أسطوانات الغاز موقف مؤقتا إلي حين تغيير التسعير الرسمي للاسطوانات إلى نحو 120 دينار في مقابل السعر السابق 50.5 دينار قبل رفع سعر الصرف.

وأضاف المصدر لتطبيق بكم الإخباري أن منظومة التسجيل لغرض الحصول على أسطوانات الغاز أقفلت بعد تسجيل أكثر من مليون طلب، مبينا بأن الشركة أنهت كافة الإجراءات الإدارية بعد تحديد احتياج السوق المحلي.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز قد أعلنت في سبتمبر 2021 جاهزيتها لتوريد 180 ألف أسطوانة من أسطوانات الغاز الحديدية والبلاستيكية عبوة 11 كيلوغراماً.