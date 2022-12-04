( 944 ) مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إجمالي الاستهلاك المحلي خلال الـــ 24 ساعة الماضية

طرابلس 04 ديسمبر 2022 (وال)- أعنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي خلال الـ 24 ساعة الماضية قد بلغ ( 944 ) مليون قدم مكعب.

وأوضحت الشركة – عبر موقعها – أن استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي بلغ 747 مليون قدم مكعب خلال 24 ساعة الماضية، وبلغ استهلاك مصانع الأسمنت 21 مليون قدم مكعب في حين بلغ استهلاك مصانع المؤسسة الوطنية للنفط 99 مليون قدم.

وبلغ استهلاك مجمع الحديد والصلب بمصراته ومصانع صغيرة أخرى 77 مليون قدم مكعب. (وال)

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