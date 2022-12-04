100 مليار دينار قيمة الميزانية المقترحة للعام 2023

قال عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عبدالمنعم بلكور أن الميزانية المقترحة للعام 2023 تصل إلى 100مليار دينار.

وأوضح لتطبيق بكم الإخباري بأن الباب الأول ” المرتبات” سيتجاوز 50 مليار دينار، ومبلغ 10 مليار دينار للباب الثاني المعني بالنفقات التسييرية والتشغيلية، و20 مليار نفقات الدعم و15 مليار قيمة مشروعات وبرامج التنمية، مبينا بأن الشكل العام للانفاق سواء ترتيبات مالية أو ميزانية رسمية لم يحدد حتى الآن.

وأضاف بلكور بأن مجلس النواب اعتمد ميزانية الحكومة المنبثقة عنه خلال السنوات الماضية، في حين لم يتم اعتماد أي ميزانيات لحكومة الوحدة الوطنية .

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي قد التقى صباح اليوم برئيس واعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب النائب لمناقشة الإنفاق العام وميزانية العام القادم، واستكمال مشروعات البنية التحتية.