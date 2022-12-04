بالمستندات| المصراتي يكشف فضيحة فساد لـ”الدبيبة والزوبي”

الصحفي محمود #المصراتي يكشف توسط عبدالسلام #الزوبي لدي #الدبيبة لصرف مستحقات وهمية لشركة خدمات بـ44 مليون دينار.

المصراتي: عائلة الدبيبة كانت تبتز شركات الخدمات الصحية التي لها ديون لدى #وزارة_الصحة طيلة الفترة الماضية ويمنعون صرف ديونها.

– الدبيبة قرر فجأة استثناء شركة واحدة تسمى (#مارسيليا_للنظافة) من بين 60 شركة وأمر #بوجناح بصرف مطالباتها.

– آمر #الكتيبة_301 عبدالسلام الزوبي الموالي للدبيبة له علاقة بالشركة ومديرها.

– الزوبي توجه للدبيبة وأمره بالتوقيع على صرف الديون المزعومة بقيمة 44 مليون دينار وتم التوقيع على الفور.

– الزوبي لم يخرج من #طريق_السكة إلا وقرار الصرف والصك معه وفي اليوم التالي تم الصرف من #المصرف_المركزي للشركة.

– هذه الشركة متورطة بحسب تقرير #ديوان_المحاسبة 2020 و2021 في المطالبة بمستحقات مقابل أعمال وهمية لم تنفذ من الأساس. #السبق