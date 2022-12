“الكبير” يناقش مع “بن قدارة” الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية النفط

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الأحد، بمكتبه بطرابلس مع رئيس ادارة مجلس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، لمناقشة تنفيذ الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة من قبل مجلس الوزراء والجهود المبذولة.

حيث اقر مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية قرار الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط لسنة 2022 بقيمة 37مليارا ، وذلك لدعم المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على معدلات الانتاج ورفعها.

