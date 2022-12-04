لجنة تنظيم عمل المنظمات الدولية في ليبيا تعقد اجتماعها الخامس

طرابلس 04 ديسمبر 2022 (وال)- ترأس وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي اليوم الأحد، الاجتماع الخامس للجنة تنظيم عمل المنظمات الدولية في ليبيا.

هذا وجرى خلال الاجتماع استعراض حلول لإشكالية انقسام مفوضية المجتمع المدني، لتوحيد الإجراءات وتنظيم عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا، وما تم تنفيذه من التوصيات التي اعتمدت خلال الاجتماعات السابقة.

وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني فرج الفزاني، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء الطاهر الباعور، ورئيس وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي نجوى القمودي، وعددٍ من مديري الإدارات المعنية بهذا الملف التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

يُذكر أن لجنة تنظيم عمل المنظمات الدولية في ليبيا مُشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2022. (وال)

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