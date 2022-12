قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل إن ليبيا تحتاج إلى وقف هجرة الأدمغة وهروب رؤوس الأموال، فضلا عن تركيز دور القطاع الخاص إذا أرادت تطوير اقتصادها.

وأوضح كرانفيل في مقابلة مع صحيفة هيرالد تريبيون الدولية أنّ الصّراع السياسي في ليبيـا طويل، وقد يستغرق تنظيم الانتخابات بعض الوقت.

وأضاف كرانفيل أنّ الحدّ الأدنى الذي تحتاجه ليبيا هو وجود دستور وقطاع مصرفي قوي، وذلك لمنح القطاع الخاص الثقة لدخول السوق الليبيـة. وفق قوله.

The post وقف هجرة الأدمغة ورؤوس الأموال.. «كرانفيل» يكشف احتياجات اقتصاد ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا